أخبار النادي الأهلي اليوم.. العروض تطارد ديانج.. ومتعب مستاء من الأداء في لقاء سيمبا

نشر " دوت الخليج " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

لم ينتظر المالي أليو ديانج القادم إلى صفوف الأهلي الموسم الماضي من مولودية الجزائر وقتا ليقنع الجميع بإمكانياته الفذة وقدراته الفائقة في وسط الملعب ليفرض نفسه على الكرة المصرية كواحد من أهم اللاعبين في الوقت الحالي.

كشف عماد متعب نجم الاهلي والمنتخب السابق عن رايه في اداء الفريق امس امام سيمبا التنزاني في مباراة دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز الفريق التنزاني بهدف نظيف.