برناندو سيلفا يتقدم لـ مانشستر سيتي بهدف في شباك مونشجلادباخ

تقدم مانشستر سيتي على نظيره بروسيا مونشجلادباخ بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف السيتيزينز جاء في الدقيقة 29 عن طريق البرتغالي برناندو سيلفا بضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية من مواطنه كانسيلو.