ريال مدريد ضد أتالانتا .. سيطرة ملكية وكارت أحمر لأصحاب الأرض ملخص الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء ريال مدريد الإسباني مضيفه أتالانتا الإيطالي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "بيرجامو، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وشهدت الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول حصول لاعب أتالانتا ريمو فريلير على بطاقة حمراء.
جاء طرد فريلير بعدما تدخل على فيرلاند ميندي على حدود منطقة الجزاء، حيث كان لاعب ريال مدريد منفردًا بالمرمى.
ويعاني ريال مدريد من مشكلة في الغيابات، لكنه قادر على الانتفاضة عندما يضيق الخناق حوله، لا سيما وأن دوري الأبطال هو بطولته المفضلة.
كما يحظى الفريق الإسباني بأفضلية على الفرق الإيطالية في الآونة الأخيرة في المسابقات الأوروبية.
ويدخل ريال مدريد المباراة بدون 9 لاعبين من القوام الأساسي، حيث يغيب كل من راموس، مارسيلو، كارفخال، ميليتاو، أودريوزولا، فالفيردي، هازارد، بنزيما، في المقابل ظهرت وجوه جديدة من فريق الكاستيا.
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