خيسوس يسجل الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في شباك مونشجلادباخ

تقدم مانشستر سيتي على بروسيا مونشجلادباخ بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف السيتيزينز الثاني جاء في الدقيقة 65، عن طريق جابريال خيسوس، بعد تلقيه تمريرة بالرأس من البرتغالي برناندو سيلفا، الذي كان قد سجل الهدف الأول في الدقيقة 29 بضربة رأسية بعد تلقيه كرة عرضية من مواطنه كانسيلو.