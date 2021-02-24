نشر "دوت الخليج" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:

لم يحدث في تاريخه .. رقم سلبي للزمالك في دوري أبطال أفريقيا تعادل نادي الزمالك، أمس مع نظيره تونجيث السنغالي بدون أهداف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أنتم الاقوى.. رسالة من أيمن يونس للاعبي الزمالك عقب التعادل أمام تونجيث السنغالي وجه ايمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ لاعبي الفريق عقب التعادل امام تونجيث السنغالي في مباراة الجوله الثانية من بطولة دوري ابطال افريقيا. الزمالك يستأنف تدريباته غدا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الخميس، على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة في الدوري الممتاز. أتشيمبونج: يجب معاقبة الزمالك ولم أقابل نادر السيد منذ 2018 أعرب الغاني بنجامين أتشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، عن حزنه لما تعرض له من قبل مسؤولي الزمالك بشأن عدم حصوله على مستحقاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك.. رقم سلبي في دوري أبطال أفريقيا لأول مرة.. وأشيمبونج يطالب بمعاقبة الأبيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.