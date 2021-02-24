مان سيتي ضد مونشنجلادباخ .. رأسية برناردو سيلفا تمنح كتيبة جوارديولا التقدم بالشوط الأول

أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 29 بعد أن قام جواو كانسيلو بارسال تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها سيلفا برأسية من داخل نقطة الجزاء مرت على يمين الحارس سومر.