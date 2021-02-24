وزيرا الشباب والثقافة يشهدان حفل تكريم فرق المواجهة والتجوال بالمسرح القومي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية التى نظمتها وزارة الثقافة لتكريم فرق مسرح المواجهة والتجوال التى شاركت في موسم 2019 - 2020 , وذلك بمقر المسرح القومي.

تضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي يبرز الانجازات التى حققتها فرق مسرح المواجهة والتجوال منذ تأسيسها كشعبة بفرقة المسرح الحديث الى جانب فقرات غنائية قدمتها الفنانة فاطمة محمد علي والفنان وائل الفشني علاوة على ذلك تكريم ابرز الفنانين المشاركين في خطة العام الماضي لمسرح المواجهة والتجوال.

من جانبه، أشاد الدكتور اشرف صبحى بتجربة فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح والتى أختصت بإنتاج عروض للتجوال بمحافظات الجمهورية المختلفة ، وتنظيم جولات لعروض البيت الفنى للمسرح والتى نجحت فى إنجاز 250 ليلة عرض خلال عام 2019 بمختلف المراكز والقرى والنجوع حيث شهدها ما يزيد على 350 ألف مشاهد.

وقال صبحي ان هذا التعاون مع وزارة الثقافة جاء استكمالا لما بدأته شعبة مسرح التجوال والمواجهة مع العديد من المؤسسات المعنية ومنها وزارة الشباب لتقديم عروض فنية احترافية هادفة لخدمة الأسر المصرية بشكل عام والشباب والنشء بشكل خاص.

حضر الاحتفالية المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الفني وعدد من قيادات وزارتي الثقافة والشباب والرياضة , اضافة الى لفيف من الفنانين والاعلاميين.

يذكر ان الاحتفالية من اخراج المخرج محمد الشرقاوي مدير فرق مسرح المواجهة والتجوال , وأشعار طارق علي ، وقدمها الاعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ والاعلامية منى سليمان.