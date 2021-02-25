موسيماني يرفض ضم نجم بيراميدز لـ الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تَحَفَظ على إمكانية التعاقد مع أحمد توفيق لاعب وسط فريق بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأضاف صادق ، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عرضت على موسيماني التعاقد مع أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز خاصةَ أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري .
واختتم صادق: " رفض موسيماني فكرة ضم أحمد توفيق لوجود أكثر من لاعب في مركزه داخل النادي الأهلي وعدم حاجته الفنية للاعب في الفترة المقبلة" .
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