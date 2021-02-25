بحضور وزير الشباب والرياضة.. ملخص منافسات اليوم الأول لكأس العالم للرماية | شاهد

انتهى اليوم الأول من منافسات من بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" والتي انطلقت صباح اليوم، بميادين نادى الصيد فرع 6 أكتوبر التى تستضيفها مصر حتى 5 مارس المقبل بمشاركة 400 رامى من 32 دولة من مختلف دول العالم ضمن سلسلة البطولات الرياضية الدولية التى تقام بمصر خلال الفترة الراهنة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن التنافس القوي بين لاعبي المنتخبات المشاركة فى اليوم الأول للبطولة فى مسابقات الإسكيت "فرق رجال وفرق سيدات وفردي"، والمستوى اللافت الذى يقدمه اللاعبون وحرصهم على تحقيق الفوز وكسب نقاط البطولة التى تضاف إلى رصيدهم وتساهم فى تقدمهم فى مراكز التصنيف العالمي للرماية.

وكشفت اللجنة المنظمة أنه يتم رصد نتائج اليوم الأول بعد انتهاء جميع المنافسات حيث يتأهل للمراحل التالية اللاعبون الفائزون بأعلى عدد من النقاط لاستكمال التنافس فى مسابقات الإسيكيت غدا حيث من المقرر أن تختتم مسابقات الإسكيت يوم السبت المقبل يعقبها مسابقات التراب حتى ختام البطولة.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تشارك به دول "لأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".