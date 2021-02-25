مانشستر سيتي يكتفي بهدفين في شباك مونشنجلادباخ بدوري الأبطال ..فيديو

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزا هاما على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

جاء هدف الشوط الأول الوحيد في الدقيقة 29 بعد أن قام جواو كانسيلو بإرسال تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها سيلفا برأسية من داخل نقطة الجزاء مرت على يمين الحارس سومر.

ونجح السيتي في تعزيز تقدمه بالهدف الثاني بعدما أرسل كانسيلو تمريرة طولية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء قابلها بيرناردو سيلفا بتمريره برأسه وصلت لجيسوس أمام المرمى فسدد الأخير الكرة في الشباك.

وحافظ السيتي على الكرة مع استحواذ تام من جانب لاعبي الفريق على الكرة مع تمريرات قصيرة في منتصف الملعب وتراجع من جانب لاعبو مونشنجلادباخ لمنتصف ملعبهم.

ولعبت المباراة في بوشكاش أرينا في بودابست بسبب قيود السفر المفروضة على الانتقالات بين بعض البلدان بسبب جائحة كوفيد-19.

ودخل مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، المباراة منتشيًا بفوز مهم (1-صفر) على أرسنال، يوم الأحد الماضي، ليمدد سلسلة انتصاراته للمباراة 18 على التوالي.