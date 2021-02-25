الزمالك يبحث عن إعلان لـ ساسي قبل الاتفاق على التجديد

أكد الإعلامي إسلام صادق، مُقدم برنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten" أن مسئولي الزمالك يبحثون عن إعلان لفرجاني ساسي، من أجل ترضيته قبل الاتفاق على تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صادق، أن ساسي منح الزمالك مهلة أسبوعين من أجل تجديد تعاقده، حيث يرغب فى الحصول على 2 مليون دولار صافي بدون الضرائب.

واختتم صادق، أن فرجاني ساسي لديه العديد من العروض الخليجية الكبيرة من الدوري القطري و الإماراتي وسيحسم أمره خلال أيام قليلة.