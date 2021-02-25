بهدف ميندي.. ريال مدريد يحقق فوزا قاتلا على أتالانتا في بيرجامو ..فيديو

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا هاما على مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "بيرجامو، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 86، من هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها فيرلاند ميندي بتسديدة يسارية متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.
وشهدت الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول حصول لاعب أتالانتا ريمو فريلير على بطاقة حمراء.
وجاء طرد فريلير بعدما تدخل على فيرلاند ميندي على حدود منطقة الجزاء، حيث كان لاعب ريال مدريد منفردًا بالمرمى.
ويعاني ريال مدريد من مشكلة في الغيابات، لكنه نجح في تحقيق الانتفاضة خاصة أن دوري الأبطال هو بطولته المفضلة.
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