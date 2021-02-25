بهدف ميندي.. ريال مدريد يحقق فوزا قاتلا على أتالانتا في بيرجامو ..فيديو

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا هاما على مضيفه أتالانتا الإيطالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "بيرجامو، بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 86، من هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها فيرلاند ميندي بتسديدة يسارية متقنة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.