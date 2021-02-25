رمضان السيد: لا غنى عن ديانج في وسط الملعب.. وعلى موسيماني تثبيت التشكيل

قال رمضان السيد، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية الأسبق، إن المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، لاعب مميز للغاية، ولا بد من تواجده في التشكيلة الأساسية لبيتسو موسيماني.

وأضاف "السيد"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "Ten"، "إصرار موسيماني على إبقاء ديانج على مقاعد البدلاء، أثَّر بالسلب على مستواه، وتعجبت من عدم إشراكه في مونديال الأندية".

واختتم "اطالب بيتسو موسيماني، بتثبيت تشكيل الاهلي خلال الفترة القادمة في مُختلف المراكز".