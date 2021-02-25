إصابة حلمي طولان بفيروس كورونا

أعلن نادي إنبي إصابة حلمي طولان المدير الفني للفريق، إيجابية مسحته لفيروس كورونا.
وذكر إنبي في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن نتيجة مسحة نادي إنبي قبل مباراة الخميس أمام الإنتاج الحربي أثبتت إصابة طولان بفيروس كورونا، ليغيب عن التواجد مع الفريق في المباراة.
وأكمل بيان النادي البترولي: "طولان هو الأكثر حرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية".
واختتم البيان: "اثبتت المسحة إصابة مصطفى شلبي لاعب الفريق بفيروس كورونا، ليغيب عن المباراة، فيما شُفي صلاح ريكو، ورامي صبري، ليتواجدا في المباراة بصورة طبيعية".
ويلتقي إنبي منافسه الإنتاج الحربي في تمام الساعة الثانية ونصف ظهر يوم الخميس، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الثامن للدوري.
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