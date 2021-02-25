أشرف بن شرقي يطلب الرحيل نهاية الموسم

أكد الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج "البريمو" عبر قناة «Ten» أن النجم المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك يرغب فى الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري .

وأضاف "صادق"، أن بن شرقي يلعب مع الفريق خلال الفترة الحالية بدون تركيز مما أثر على مستواه وأدي إلى تراجعه، وذلك بسبب تفكيره فى الرحيل عن القلعة البيضاء .

واختتم صادق: "بن شرقي يمتلك العديد من العروض أبرزها عرض من الدوري الإماراتي وآخر من الدوري التركي، وطلب اللاعب من كريم البولق وكيله، عقد جلسة مع مسئولو الزمالك لإخبارهم بفكرة الرحيل فى نهاية الموسم".