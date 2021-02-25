قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الموقوف لمدة عام، إنه ينتظر أسباب قرار إيقافه الصادر من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومن ثم سيرد على هذا البيان المقرر صدوره الخميس.
وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أنه لم يكن أحد يعلم الفقاعة الطبية قبل بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر، ولم تكن هناك لوائح قبل البطولة، ما يعني أن العقوبة تنتهي بنهاية البطولة، وبالتالي من غير المنطقي إيقافه لمدة عام كامل.
واستكمل هشام نصر، أنه لا توجد لوائح محددة لكسر الفقاعة الطبية، والبطولة تنتهي بلوائحها وعقوبتها، بينما هو في البطولة قام بدورين وهما رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ،ورئيس اللجنة المنظمة، مشيرًا إلى أن تحاليله جاءت سلبية عقب خروجه من الفقاعة الطبية.
واختتم تصريحاته، أن قرار استئناف بطولة الدوري لكرة اليد، كان قرار دولة والاتحاد الدولي لكرة اليد، مضيفًا «نقبل النصائح من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد، باعتباره قيمة وقامة كبيرة في اللعبة، والبطولة نجحت وكانت نسبة الإصابة بكورونا «صفر» وهل هذا جزاء نجاح البطولة بإيقافي لمدة عام كامل بحجة خرج الفقاعة».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنتظر سبب القرار.. هشام نصر: هل جزاء نجاح مونديال اليد إيقافي لمدة عام؟.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.