أنتظر سبب القرار.. هشام نصر: هل جزاء نجاح مونديال اليد إيقافي لمدة عام؟.. فيديو

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الموقوف لمدة عام، إنه ينتظر أسباب قرار إيقافه الصادر من جانب الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومن ثم سيرد على هذا البيان المقرر صدوره الخميس.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أنه لم يكن أحد يعلم الفقاعة الطبية قبل بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر، ولم تكن هناك لوائح قبل البطولة، ما يعني أن العقوبة تنتهي بنهاية البطولة، وبالتالي من غير المنطقي إيقافه لمدة عام كامل.

واستكمل هشام نصر، أنه لا توجد لوائح محددة لكسر الفقاعة الطبية، والبطولة تنتهي بلوائحها وعقوبتها، بينما هو في البطولة قام بدورين وهما رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ،ورئيس اللجنة المنظمة، مشيرًا إلى أن تحاليله جاءت سلبية عقب خروجه من الفقاعة الطبية.

واختتم تصريحاته، أن قرار استئناف بطولة الدوري لكرة اليد، كان قرار دولة والاتحاد الدولي لكرة اليد، مضيفًا «نقبل النصائح من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد، باعتباره قيمة وقامة كبيرة في اللعبة، والبطولة نجحت وكانت نسبة الإصابة بكورونا «صفر» وهل هذا جزاء نجاح البطولة بإيقافي لمدة عام كامل بحجة خرج الفقاعة».