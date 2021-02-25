مهند لاشين: انضمامي للمنتخب حلم تحقق .. والبدري لا يعرف المجاملات.. فيديو

قال مهند لاشين لاعب فريق طلائع الجيش، إنه سينضم لمعسكر منتخب مصر الأول، المقبل للمرة الأولى، مشددًا أن تمثيله للمنتخب شرف كبير، وحلم سعى لتحقيقه.
وأضاف لاشين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أنه دائم التدريب منفردًا قبل المران بساعة لرفع معدل لياقته البدنية، إلا أنه تفاجئ من مدربي طلائع الجيش، اليوم بخبر انضمامه للمنتخب، ليكون مران اليوم له بمثابة أفضل مران خاضه في مسيرته الكروية.
وتابع مهند لاشين، أن حسام البدري مدرب المنتخب، يمتلك خبرات كبيرة، ولا يعرف طريق المجاملات، موضحًا أنه يعلم قدراته جيدًا، وكان يرغب في ضمه عندما كان مدربًا للنادي الأهلي من قبل، مضيفًا «هتمسك بالفرصة رغم المنافسة الكبيرة مع لاعبي خط وسط المنتخب، وأتمنى أن أكون إضافة».
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