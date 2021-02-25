رمضان السيد: محمد شريف يستحق اللعب أساسيًا.. والأهلي تأثر بغياب معلول

قال رمضان السيد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، إن محمد شريف مهاجم الفريق، يستحق اللعب أساسيا في تشكيلة بيتسو موسيماني.
وأضاف السيد، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، أن محمد شريف مهاجم متميز جدا، وأتعجب من موسيماني لإبقائه على مقاعد البدلاء، وفور نزوله، قدم آداءً مميزًا، وأضاف الكثير للناحية الهجومية في الفريق .
ونوه السيد، بأن الأهلي تأثر كثيرا بغياب الدولي التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، رغم أن محمود وحيد قدم مباراة جيدة، ولكن يبقى معلول من اللاعبين المؤثرين مع الفريق ولا غنى عنه.
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