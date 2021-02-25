نجم الأهلي السابق: موسيماني واللاعبون سبب الهزيمة أمام سيمبا

أبدى رمضان السيد، نجم النادي الأهلي الأسبق، استياءه من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بسبب الخسارة أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف "السيد"، في تصريحات ببرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten"، لا أجد مبررا للدفع بثلاثة لاعبين في وسط الملعب، مشيرا إلى أن فريق سيمبا ليس بالقوة التي تُحتم على موسيماني إشراك ثلاثي في وسط الملعب، كما أن "ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي" لديهم نفس الأدوار الدفاعية، ولا يقدمون الدعم الهجومي.
واختتم "الأهلي لعب المباراة بخوف وحذر شديد، والفريق افتقد الروح، وهذا يتحمله المدير الفني واللاعبون".
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