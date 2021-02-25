بن شرقي ينهي الجدل حول رحيله من الزمالك ويكشف عن هدفه

صرح أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، أن هدف الفريق والجهاز الفني هو حصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح الأهلي.

وقال بن شرقي، خلال حوار مع "شيكابالا" أذيع عبر قناة "الزمالك": "سعيد بتواجدي في الزمالك، وأهم شىء أنني ألعب أمام اللاعبين الكبار خاصة شيكابالا، وسعيد مع الجميع وأشعر أنني في بيتي".

وأكمل: "إن شاء الله الفترة الحالية نفكر في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا لأن الجمهور ينتظرها، خسرنا نهائي الموسم الماضي وسنعوضه في النسخة الحالية".

وتابع: "لم ألعب أمام جماهير الزمالك حتى الآن، وأتمنى أن ينتهي فيروس كورونا وتتواجد الجماهير في المدرجات".

وتحدث شيكابالا لـ بن شرقي، قائلًا: "جمهورنا مختلف، إذا كان مستواك جيدًا فأمام جمهور الزمالك سيكون ممتازًا".

وأتم بن شرقي حديثه: "أوجه رسالة إلى الناشئين، أقول لهم أنتم مستقبل الزمالك، ومن الممكن أن يكون أيًا منكم هو شيكابالا جديد"؛ ليرد شيكابالا ساخرًا: "(شيكا واحد بس)".