شادي محمد: هناك تحامل على موسيماني مع الأهلي ويجب دعمه ومساندته

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أنه يشعر ببعض الشيء من التحامل والنقد الغير مبرر على بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عبر السوشيال ميديا ، وذلك عقب مباراة سيمبا التنزاني والتي خسرها المارد الأحمر بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": "أطالب جمهور الأهلي بدعم موسيماني ، فالمدرب نجح في إحراز لقب دوري الأبطال الماضي مع الفريق كما فاز بكأس مصر ، وحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية ، مشيرًا إلى ان دوري أبطال إفريقيا ما زال مستمرًا".
واختتم شادي: "لدي ثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين لبلوغ الدور المقبل والاوصول لأبعد مدى في البطولة".
وتفوق سيمبا التنزاني على ضيفه الأهلي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسون في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي.
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