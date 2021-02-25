ليفربول إيكو: محمد صلاح المرشح الأقوى لحمل شارة قيادة الريدز

كشفت تقارير صحفية أن الفرعون المصري محمد صلاح يقترب من قيادة الفريق بعد إصابة جوردن هندرسون خلال مباراة إيفرتون الماضية بالدوري الإنجليزي.

وحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية صلاح لديه فرصة قوية لإثبات مدى جدارته بارتداء شارة القيادة في الفترة المقبلة، في ظل إصابة قادة الفريق.

وتعرض قائد ليفربول جوردان هندرسون لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة إيفرتون يوم السبت الماضي، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وظهر اسم الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في قائمة أغلى لاعبي العالم وفقًا لشبكة KPMG المتخصصة في احصائيات كرة القدم، حيث حل الفرعون في المرتبة السادسة في القائمة بقيمة 115 مليون يورو، وهو ما يوازي نحو مليارين و180 مليون جنيه.

وجاء في مقدمة القائمة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 185 مليون يورو، يليه هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي بقيمة 125 مليون.

وحل ثالثًا في القائمة رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي بقيمة 125 مليون يورو أيضًا، وجادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الخامسة بقيمة 118 مليون يورو.

وتساوى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ومحمد صلاح لاعب ليفربول وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الذين تصل قيمتهم التسويقية الى 115 مليون.