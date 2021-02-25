إبراهيم سعيد: ثابت البطل أفضل مدير كرة في تاريخ الرياضة المصرية.. شادي محمد: كان محبا للأهلي

أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الراحل ثابت البطل حارس مرمى القلعة الحمراء الأسبق هو أفضل مدير كرة في تاريخ الرياضة المصرية.
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": ثابت البطل كان يتمتع بشخصية قوية و قيادية ، كما أنه كان قريبًا من جميع لاعبي الفريق وكان مُحبًا وعاشقًا للنادي الأهلي ، وهو صاحب الفضل علي في الإلتحاق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وفى سياق متصل قال شادي محمد إن قيمة تعاقده مع المارد الأحمـر كانت 40 ألف جنيهًا لفترة طويلة استمرت حتى بطولة دوري الأبطال الإفريقي 2001 والتي حسمها الفريق بالتغلب على صن داونز الجنوب إفريقي .
وأضاف شادي :" الراحل ثابت البطل مدير الكرة بالنادي آنذاك اجتمع بي رغم ظروف مرضه ، و قام بتعديل عقدي من 40 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه .
واختتم شادي: " ثابت البطل أفضل مدير كرة تعاملت معه ، وكان محبًا للنادي الأهلي ، وأصر على حضور مباراة الزمالك عام 2005 رغم من سوء حالته الصحية".
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