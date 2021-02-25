إنهاء الهجمة يحتاج لتطوير .. أحمد مجدي: الزمالك أقوى فريق في مجموعته بأبطال أفريقيا.. فيديو

قال أحمد مجدي، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن الزمالك أقوى فريق في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، إلا أنه حزين بالتعادل أمام مولودية الجزائر، خاصة وأنه كان على أرضه.

وأضاف "مجدي"، خلال لقاء بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي، كان من السهل فوز الزمالك فيها، لا سيما أنه أهدر العديد من الفرص خلال اللقاء.

وتابع نجم الزمالك، أن نوعية التدريبات في إنهاء الهجمة تحتاج للتطوير في مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يُركز باتشيكو على طريقة إنهاء الهجمة، والزمالك يعاني من سوء تمركز اللاعبين.