إنهاء الهجمة يحتاج لتطوير .. أحمد مجدي: الزمالك أقوى فريق في مجموعته بأبطال أفريقيا.. فيديو

قال أحمد مجدي، نجم نادي الزمالك الأسبق، إن الزمالك أقوى فريق في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، إلا أنه حزين بالتعادل أمام مولودية الجزائر، خاصة وأنه كان على أرضه.
وأضاف "مجدي"، خلال لقاء بالإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي، كان من السهل فوز الزمالك فيها، لا سيما أنه أهدر العديد من الفرص خلال اللقاء.
وتابع نجم الزمالك، أن نوعية التدريبات في إنهاء الهجمة تحتاج للتطوير في مصر بشكل عام، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يُركز باتشيكو على طريقة إنهاء الهجمة، والزمالك يعاني من سوء تمركز اللاعبين.
ولم يتمكن الزمالك من تحقيق الفوز أمام مضيفه توينجيت السنغالي، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية فى المركز الثاني خلف الترجي التونسي صاحب الثلاث نقاط والذي ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة مباراته أمام مولودية الجزائر، بينما ارتفع رصيد توينجيت السنغالي إلى نقطة من مباراتين.
وكان الزمالك قد تعادل مع مولودية الجزائر الجزائري في الجولة الأولى على استاد القاهرة، بينما تعرض تونجيث للهزيمة في اللقاء الماضي من الترجي التونسي بهدفين لهدف.
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