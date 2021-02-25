ماشية معاه.. باسم مرسي: تسير الأمور لصالح الأهلي بشكل جيد في الدقيقة 90

يرى باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن فريق النادي الأهلي تسير معه الأمور فى صالحه بشكل جيد للفوز فى الدقيقة 90 قائلا "بحس إنها ماشية معاه" على _حد تعبيره_.
وقال "مرسي" في تصريحاته لقناة "النهار" ببرنامج "أوضة اللبس" مع ميدو: الأهلي دائما ما يستطيع الفوز في أي مباراة بالدقيقة 90، متابعا: "بحس إنها ماشية معاهم ، سبب فوز الأهلي في العديد من المباريات في الدقيقة 90 أن اللاعبين يكونون دائما أهدى، مهما كانت ظروف المباراة، عكس لاعبي الزمالك.
وأوضح باسم: "مقتنع أنه كلما بذلت مجهود أكثر في المباراة تحصل علي مكافآت ربانية، دائما عندما أرى نفسي غير موفق في مباراة، أقاتل بشكل أكبر في الجري والالتحامات، فأشعر أن التوفيق يأتي من الله".
وانتقل باسم مرسي إلي نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد الاتفاق على الرحيل مع نادي الانتاج الحربي على التفاصيل المالية والتعاقدية بشكل رسمي ليتم انتقاله إلي صفوف الفريق الفيومي .
ونجح باسم مرسي فى تقديم مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة مع نادي مصر المقاصة، والدليل على ذلك نجاحه فى التسجيل مع الفريق فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومساعدة الفريق فى التواجد فى وصافة ترتيب الدوري المصري هذا الموسم .
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