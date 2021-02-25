يتمناها.. باسم مرسي: لو عدت للزمالك سنحصد الدوري بشرط

قال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة أنه يتمنى العودة إلى الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان سيتفوق على مستواه في الفترة الأولى وسيحصد الدوري مع الفريق.

وقال باسم مرسي في تصريحاته لقناة "النهار" مع ميدو فى برنامج اوضة اللبس: "كنت أتمنى العودة للزمالك في هذا التوقيت، ولو حدث ذلك لقدمت مستوى أفضل من الفترة الأولى 20 مرة ، ولحصدنا الدوري".

وعن إمكانية تحقيق الزمالك للقب الدوري، قال: "فريق الزمالك الحالي جيد للغاية ولابد أن يفوز بالدوري بشرط أن يستمر في الانتصارات وطول ما الزمالك بيكسب بيوقع المنافس لكن أول ما يخسر المنافس يستفيق".

وانتقل للحديث عن منتخب مصر وسبب استبعاده في فترة هيكتور كوبر، قائلًا: "الإصابة التي تعرضت لها في مباراة غانا مازالت تؤلمني حتى الآن."

وتابع: "خرج معي إداري للتوجه للمستشفى لكنه اقترح التوجه للفندق بدلًا من المستشفى وطبيب الفريق فحصني وانتظرت كوبر ثم فوجئت بعد ذلك أن ما وصل له أنني أدعيت الإصابة بسبب استبدالي".

وعن مستقبله قال: "كنت مخطئ في تصريح (مش متابع) لكن حتى لو لم أصرح بذلك كوبر كان متخذ قرار باستبعادي، وأتمنى الحصول على نصف الفرص التي ينلها أي مهاجم ينضم لمنتخب.. حتى لو على سبيل (ما تيجي نشوف باسم)."