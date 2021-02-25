باسم مرسي: أنا أفضل من مصطفى محمد مع الزمالك

قال باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة،إنه أفضل من مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي الحالي والزمالك السابق بالأرقام على الرغم من المستوى الكبير الذي قدمه اللاعب خلال فترة تواجده بالقلعة البيضاء، فى الفترة الماضية.
وأضاف مرسي في تصريحاته لقناة النهار لبرنامج "أوضة اللبس" مع ميدو: "بالأرقام أنا أفضل من مصطفى محمد، أرقامي في 2014 تتخطي مصطفى في 2020 مع الزمالك ، مشكلة لاعبي الزمالك الفترة الأخيرة أنهم يركزون مع السوشيال ميديا، مما يزيد الضغوط عليهم.
وانتقل باسم مرسي إلي نادي مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد الاتفاق على الرحيل مع نادي الانتاج الحربي على التفاصيل المالية والتعاقدية بشكل رسمي ليتم انتقاله إلي صفوف الفريق الفيومي .
ونجح باسم مرسي فى تقديم مستويات كبيرة خلال الفترة الأخيرة مع نادي مصر المقاصة، والدليل على ذلك نجاحه فى التسجيل مع الفريق فى مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومساعدة الفريق فى التواجد فى وصافة ترتيب الدوري المصري هذا الموسم .
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