لازم يعافر للعودة لمستواه.. باسم مرسي: مروان محسن أفضل من أزارو

قال باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن المستوى الفني لأداء مروان محسن مهاجم الأهلي مع فريقه أفضل من المغربي وليد أزارو لاعب القلعة الحمراء السابق، مشيرا إلى أن مروان دائما ما يخشي التواجد داخل منطقة الجزاء.

وقال باسم مرسي في تصريحاته لقناة النهار لبرنامج "أوضة اللبس" مع ميدو : " هناك مشكلة عند مروان محسن وهي أنه يخشى التواجد بمنطقة التهديف، أزارو كان يضيع الفرص ويسجل الأخرى وكان أيضا يواجه بالنقد، لكن مروان بالنسبالي أفضل من وليد أزارو كثيرا.

وأكد لاعب نادي المقاصة: "مروان محسن مهاجم كبير، لابد يكمل ويعافر في الأهلي، وألا يضع في حساباته ردود الأفعال تماما، خاصة وأنه إذا فعل ذلك ووضع في حساباته الانتقادات التي توجه له من قبل السوشيال ميديا لن يقدم أي شيء خلال الفترة المقبلة".

وأوضح باسم مرسي: «أعشق اللعب أمام الأهلي، دائما ما أحرص على التواجد في المباريات الكبري أمام الفريق الاحمر وأظهر بمستويات كبيرة، والدليل على ذلك الأهداف التي سجلتها في مواجهة الفريقين خلال الفترة الماضية".