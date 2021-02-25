مدرب أتالانتا: الحكم أفسد علينا محاولة الفوز على ريال مدريد بدوري الأبطال

شن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي هجوما عنيفا على حكم مباراة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا واتهمه بإفساد اللقاء.

وقال بييرو جاسبيريني فى تصريحات بعد المباراة نشرتها "فوتبول إيطاليا" :"يمكن أن نخسر أمام ريال مدريد في كل الأحوال، لكن على الأقل يجب أن يتم السماح لنا بالمحاولة أمامهم".

وخسر أتالانتا في ملعبه بهدف نظيف أمام ريال مدريد، في مباراة شهدت حالة طرد في صفوفه ليكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 10.

وأضاف جاسبيريني :"الحكم أفسد المباراة مبكرًا بإشهار الكارت الأحمر للاعبنا، لم نلعب المباراة التي انتظرناها لوقت طويل مثلما أردنا، بعيدًا عن النتيجة نشعر بالرضا لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، لكنني أؤكد أن المباراة تم إفسادها كليًا بما فعله الحكم".

وأنهى جاسبيريني :"في النهاية كنا نأمل في تحقيق نتيجة مختلفة عن الخسارة، لقد خضنا مواجهة مختلفة اليوم، لكننا تعرضنا للخسارة في الدقائق الأخيرة بهدف مباغت".