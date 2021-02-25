شوبير يهاجم موسيماني: الأهلي لم يكن له شكل هجوميا.. المباراة هربت تكتيكيا

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تصريحاته عقب لقاء سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي ضد سيمبا التنزاني بهدف دون رد وتوقف رصيده عند 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد بينما ارتفع رصيد سيمبا لـ 6 نقاط.

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "سيمبا التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلي، واستحق الانتصار فى المباراة، مشيرا إلى أن موسيماني يتحمل خسارة الفريق في اللقاء.

وعن خوض الأهلي المباراة بـ3 لاعبين في وسط الملعب، وإعطائهم مهام هجومية، أشار أحمد شوبير، إلى أن الثلاثي أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج لم يظهروا بشكل نهائي في وسط ملعب نادي سيمبا خلال مجريات اللقاء، وحديثه عن إعطائهم مهام هجومية كان خاطئا.