الباب مفتوح .. المصري يكشف موقفه النهائي من رحيل كريم العراقي للنادي الأهلي

وقال مزروع في تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: "كريم العراقي مستمر مع نادي المصري خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل عن المصري، سمير حلبية عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، واتفقا على التفاصيل الخاصة باستمراره مع النادي بشكل رسمي". وأضاف عضو مجلس الإدارة: "النادي الأهلي لم يقدم عرضا رسميا لضم كريم العراقي من نادي المصري البورسعيدي، كل ما دار خلال الساعات الماضية حديث بين اللاعب وأحد المسؤولين لكن الأمر لم يتطور إلى مسألة العرض الرسمي نهائيا".

وكشف شريف مزروع، أن "تامر النحاس وكيل اللاعب كان قد قدم عرضا للنادي من نادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن رفض بشكل نهائي خلال الفترة الماضية، واستمر كريم العراقي مع النادي المصري". وعن إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، أكد "مزروع" أن النادي المصري لن يقف أمام مستقبل اللاعب بشكل نهائي، وفي حال تقديم عرضا مثاليا، سيوافق عليه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

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