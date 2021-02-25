فاروق جعفر: التجديد لفرجاني ساسي في الوقت الحالي سيكون عبئا ماليا على الزمالك

قال فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، إن التجديد مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، سيكون عبئا كبيرا من الناحية المادية على النادي.
وأضاف "جعفر" في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "التجديد لفرجاني ساسي سيكون عبئا كبيرا على النادي، خاصة وأن الزمالك في الوقت الحالي يمر بفترة صعبة للغاية من الناحية المادية؛ نظرا للمشكلات التي يواجهه".
وتابع فاروق جعفر: "إمام عاشور لاعب له كيان في وسط ملعب الزمالك، ويضيف الكثير للنادي، لكن باتشيكو أدار لقاء تونجيت بطريقة خاطئة، فرجاني ساسي لاعب مبهر وكان يستطيع تقديم نتيجة إيجابية مع الفريق خلال المباراة".
توجه فاروق جعفر بالشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على الدعم الذي يقدمه للفريق فى الوقت الحالي، خاصة وأنه يقدم الأمور كافة من أجل أن يقف النادي من جديد خلال الفترة المقبلة، ومواصلة النتائج الإيجابية بعد رحيل المجلس السابق.
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