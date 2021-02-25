نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في الرياضة المصرية والعالمية، ونستعرضها على النحو التالي:
تلقى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول البرازيلي خبرا صادما منذ ساعات قليلة بوفاة والده غرقا والذي اختفى بشكل مفاجئ بعد الخروج من منزله لمدينة لفراس دو سول والتى تبعد عن مدينته بحوالي 320 كم .
كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن موقف الدولي المالي، أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
قال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو عبر قناة ’’ Ten ’’ إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق يواجهان شبح الإيقاف في بطولة دوري أبطال إفريقيا .
كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عن سبب طلب مسؤولي الدراويش بخوض مباراة الأهلي في الدوري المصري على استاد المكس.
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفربق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مران محسن مهاجم الفريق مع نهاية الموسم الجاري .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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