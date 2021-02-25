وجه محمد شوقي، المدرب العام بالمنتخب الوطني الأوليمبي، انتقادًا شديدًا لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الهزيمة أمام نادي سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف.
وقال «شوقي» في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اللعيب» على قناة إم بي سي: "النادي الأهلي كان قريبا من تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وهذا كان السبب الواضح لاعتراض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، على الحكم بعد نهاية المباراة، اللاعبون شعروا بأنهم قريبن من تعديل النتيجة في هذه اللحظة".
وأضاف محمد شوقي: "الأهلي خاض اللقاء بتحفظ كبير، وهو خطأ من موسيماني، تعامله مع اللقاء وإشراك 3 لاعبين في وسط الملعب كان خطأ كبيرا، لا بد أن يتحدث معه أحد ويبلغه أنه مدرب النادي الأهلي في الوقت الحالي".
وأوضح المدرب العام بالمنتخب الوطني الأوليمبي: "الأهلاوية بالكامل مساندين لبيتسو موسيماني وواثقين في اختيارته، والجميع يقدم الدعم الكبير له، لكن عليه اللعب خلال الفترة المقبلة بشخصية النادي الأهلي وعدم تكرار سيناريو مباراة سيمبا من جديد خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد شوقي ينتقد موسيماني: أدار مباراة سيمبا على عكس شخصية الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.