الدوري الأوروبي.. ميلان يسعى لتخطي أحزانه أمام النجم الأحمر

ويسعى فريق ميلان لتخطي أحزانه المحلية، بتخطي عقبة النجم الأحمر في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.
ويقدم ميلان نتائج سيئة في مسابقة الدوري الإيطالي مؤخرا، حيث فقد الصدارة، بعد خسارته أمام سبيزيا وإنتر ميلان.
ويكفي فريق ميلان التعادل السلبي أو 1 - 1، من أجل الصعود إلى دور الـ 16، من اليوروباليج.
في المقابل يطمح النجم الأحمر في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيق الفوز على الروسونيري على أرضه، وانتزاع بطاقة التأهل.
كانت مباراة الذهاب بين النجم الأحمر وميلان في صربيا، انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.
وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها، أرسنال مع بنفيكا، ومانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد، ونابولي مع غرناطة، وليستر سيتي مع سلافيا براج، وأياكس مع ليل، وروما مع سبورتنج براجا، وآيندهوفن مع أولمبياكوس.
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