الإنتاج الحربي يستضيف إنبي فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالدوري .. اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى منافسه إنبى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد الأهلى بالسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد المباراة مواجهة صعبة للفريقين حبث يدخل الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة له بالدوري، فيما تعادل إنبي مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بنفس الجولة فى مباراة شهدت جدلا تحكيميا.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 27 هدف.

على الجانب الآخر يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وطالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز لتحقيق الفوز لاسيما أن مباراة اليوم لاتقبل القسمة على اثنين في ظل تعقد موقف الفريق بجدول المسابقة,

أما حلمى طولان المدير الفني لانبى فحث لاعبيه على ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات لإستعادة مركز مميز بجدول المسابقة، عقب اصابته بفيروس كورونا وغدارته للمباراة من العزل الصحي وعدم تواجده فى الملعب.