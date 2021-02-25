كشف مهند عسيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، أسباب غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 21 من عمر دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين، موسم 2020-2021.
وفي تصريحات لصحيفة "الرياضية"، قال مهند عسيري إنه تم إبلاغه بأن قرار إبعاده عن المباريات هو قرار من المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الشباب المتصدر، بعد مرور 20 جولة من عمر المسابقة.
وأضاف: "إدارة النادي لم تتحدث معي بخصوص تجديد عقدي، لدي عدة عروض من اندية في دوري المحترفين ونهاية الموسم سأنظر لها وأختار العرض الأنسب لي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهند عسيري يكشف أسباب غيابه عن مباريات أهلي جدة السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.