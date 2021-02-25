ميدو: رشحت باسم مرسي لخلافة مصطفى محمد فى الزمالك

قال أحمد حسام ميدو مدرب ولاعب الزمالك السابق، إنه رشح باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة الحالي من أجل العودة لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لتعويض رحيل مصطفى محمد لصفوف نادي جالطة سراي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج أوضة اللبس على قناة النهار: "رشحت باسم مرسي من أجل العودة إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع الإنتاج الحربي، إضافة إلى أنه تغير بشكل ملحوظ عن الفترة التي كان فيها مع نادي الزمالك".

وأضاف: "باسم مرسي كان قريبا من الزمالك بعد ترشيحي لتعويض رحيل مصطفى محمد، إلا أن إدارة النادي حسمت التعاقد مع الثنائي سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب، ومروان حمدي من صفوف نادي مصر المقاصة بشكل نهائي".