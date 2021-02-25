الدوري الأوروبي.. أرسنال يستدرج بنفيكا لخطف بطاقة التأهل

يستضيف فريق أرسنال الإنجليزي نظيره بنفيكا البرتغالي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويكفي أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني، التعادل سلبيا، أو تحقيق الفوز بأي نتيجة لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

في المقابل، يطمح بنفيكا إلى تحقيق الفوز أو التعادل بهدفين أو أكثر، من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي على حساب النني ورفاقه.

كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي، فى البرتغال، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات في دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، أبرزها، مانشستر يونايتد مع ريال سوسيداد، وميلان مع سيرفينا زفيردا، ونابولي مع غرناطة، وليستر سيتي مع سلافيا براج، وأياكس مع ليل، وروما مع سبورتنج براجا، وآيندهوفن مع أولمبياكوس.

