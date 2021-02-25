حكام مباريات الخميس.. أمين عمر يدير لقاء بيراميدز والجونة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات الخميس ببطولة الدوري الممتاز.
جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي:
مباراة الإنتاج الحربي وإنبي
أحمد حمدي حكما للساحة ويساعده الثنائي وائل شعبان ومصطفى عبد العظيم، وأحمد عبد السميع حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما للفيديو، ومساعده أحمد حامد فهيم.
مباراة الاتحاد ووادي دجلة
محمد الصباحي حكما للساحة، على أن يعاونه ثنائي المساعدين خالد رمضان وأحمد زيدان، وسيد عبيد حكما رابعا، وجهاد جريشة حكما للفيديو، ومصطفى شهدي مساعد حكم للفيديو.
مباراة بيراميدز والجونة
الدولى أمين عمر حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال ومحمد حمدي غزال، ومحمود عثمان حكما رابعا، ومحمد أبو خاطر حكما للفيديو، ومساعده صبري إبراهيم.
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