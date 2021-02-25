5 مشاهد في رحلة عودة بعثة الأهلي من «دار السلام» تبرز أسباب تراجع مستوى الفريق الأحمر

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل أركان جدران النادي الأهلي وفي اوساط جماهيره علي خلفية الخسارة التي مني بها الفريق الأول أمام سيمبا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وبعد الخسارة، تأزم موقف الفريق الأحمر في المجموعة بعد أن حل ثالثًا برصيد 3 نقاط خاصة مع اإكتساح فيتا كلوب لمنافسه المريخ السوداني في عقر داره بالخرطوم 4-1 ليرتقي لوصافة المجموعة التي يتصدرها سيمبا التنزاني بستة نقاط والعلامة الكاملة.

لم يكن الغضب الجماهيري العارم بسبب الخسارة في المباراة أو تازم الموقف الأحمر بهذا الشكل ولكن جاء نتيجة الأداء المتواضع الذي ظهر عليه الفريق الأاحمر وغياب الحمية والحماس وروح الفانلة الحمراء، وأبرزت رحلة العودة من العاصمة التنزانية دار السلام للقاهرة الوضع والحالة التي بات عليها الفريق حيث كان المشهد الأول داخل غرف الملابس بعد المباراة مباشرة فلم يكن أي اهتمام بالنتيجة ولا الغضب الجماهيري وتناوب البعض في أحاديث ثنائية، لم يكسرها سوى سيد عبدالحفيظ مدير الكره الذي طالب بالسرعة للمغادرة إلى مطار دار السلام للحاق بالطائرة الخاصة التي وفرها مجلس إدارة النادي لتوفير أقصي درجات الراحة.

المشهد الثاني كان في المطار حيث بدأ اللاعبون غير مكترثين للخسارة وتفرغ كل منهم للحاديث التليفونية وبعضهم تناول وجبات العشاء التي وفرها أخضائي التغذية وكان المشهد الثالث هو المفاجأة التي نزلت علي بعض اللاعبين كالصاعقة وتمثلت في قرار المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بمنحهم راحة سلبية لمدة 48 ساعة وهو نفس الأمر الذي تكرر عقب العودة من مونديال العالم وعقب مواجهة المريخ السوداني حيث لن يخوض اللاعبون سوي مران أو أثنين قبل المباريات المقبلة وتوقع عدد منهم أن يكون هناك مران اليوم الخميس لتعديل الأخطاء التي شهدتها مباراة سيمبا.

المشهد الرابع كان داخل الطائرة فراح اللاعبين يتحدثون بشكل طبيعي مع بعضهم البعضهم ولم يكن يدرك معني الحزن سوي محمد شريف ومحمود كهربا وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمد الشناوي وهو ما يبرز سبب غياب روح الفانلة الحمراء والحماس عن الفريق.

المشهد الخامس كان تبرير الجهاز الفني للخسارة والمستوي في الرطوبة وصعوبة الأجواء مع أن الفريق هو بطل أفريقيا ويجب أن يكون معتادًا علي ذلك خاصة أنه سافر الي تنزانيا قبل المباراة بأربعة أيام للتعود علي تلك الأمور.

وأكد بيتسو موسيماني، أنه يركز حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا لهذه المواجهة، بعد رحلة تنزانيا الشاقة وبعدها يبدأ التفكير والتركيز في مباراة فيتا كلوب القادمة في دوري أبطال إفريقيا، وقال موسيماني:«درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة».

وأضاف أن الأهلي صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا .

وأضاف: «فريق سيمبا التنزاني قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، ولكننا كنا نستحق نتيجة أخري غير الهزيم..أتيحت أمامنا أكثر من ثلاثة فرص في الشوط الأول منها فرصة لبواليا وقبلها كهربا، بخلاف كثير من الفرص في الشوط الثاني».

وتابع: «سوء الحظ وعدم تسجيل أي من الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي حافظ للمنافس على نتيجة تقدمه في اللقاء».

وأكد موسيماني أن الأهلي خاض مباراتين فقط من أصل ٦ مباريات في دور المجموعات، ولاتزال هناك مباريات مهمة، عليه أن يقاتل فيها لتحقيق الفوز والتأهل .