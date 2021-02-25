هاني العقبي عن خسارة الأهلي وتعثر الزمالك أفريقيا : لسه بدري

علق هاني العقبي نجم النادى الأهلى السابق على حظوظ قطبي الكرة المصرية المارد الأحمر والزمالك فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى تلقى خسارة أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد فيما تعادل الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مع نظيره جونجيث السنغالي سلبيا فى الجولة الثانية بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا. قال هاني العقبي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: لسه بدري بالنسبة للفريقين إن شاء الله الأهلي والزمالك يصعدوا من دوري المجموعات . أضاف: لكن الاهلي لازم يلعب علي أنه بطل افريقيا والمباريات داخل ملعبه مثل خارج أرضه. استطرد : الزمالك لابد ان يكون اشرس من كده في اللعب والتركيز علي احراز الأهداف لان إهدار الفرص الضائعة الكثيرة تفقد اللاعبين الثقة. أشار إلى أنه من الواضح مدى تأثير غياب على معلول عن الاهلي ومصطفي محمد عن الزمالك مشددا على أن ذلك من اسباب تعثر الفريقين المباراة السابقة بدورى أبطال أفريقيا.

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