في ضهري وساندني.. عماد متعب يوجه رسالة لأصدقائه وأصحابه

نشر عماد متعب لاعب النادي الاهلي السابق، مقطع فيديو مجمع لزوجته وبناته وعدد من الاصدقاء والاقارب إثناء احتفالهم بعيد ميلاده ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق عماد متعب علي الفيديو قائلا : " انا بجد مش عارف اوصف الإحساس اللي انا حسيته وأنا بشوف الڤيديو ❤️ بشكر كل اصحابي و اخواتي علي حبهم وانهم دائما في ضهري و ساندني ...بجد ربنا يخليكو ليا و يديم المحبة . #الرجولة " .

واحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، لأنه من مواليد 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عامًا.