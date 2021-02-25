وفاة محمد زمزم نجم المقاولون العرب السابق

توفي صباح اليوم، محمد زمزم نجم نادي المقاولون العرب السابق، داخل المستشفى الطبي بنادي المقاولون، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرّر أن تقام صلاة الجنازة على محمد زمزم، عقب صلاة الظهر.

ويُعد محمد زمزم أحد أبرز نجوم الذئاب على مر التاريخ، كما تولى العديد من المناصب في نادي المقاولون العرب بعد اعتزاله، أبرزها المشرف على أكاديميات النادي بالمحافظات.