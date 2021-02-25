شوبير يكشف حقيقة اقتراب أليو ديانج من الانضمام لـ جالاتا سراي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة اقتراب المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق الأهلي، من الانتقال إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال أحمد شوبير، في عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "تواصلت مع بعض المسئولين في النادي الأهلي ومقربين من أليو ديانج، لمعرفة حقيقة وصول عرض من نادي جالاتا سراي، ونفوا تماما وجود أي عرض سواء رسمي أو شفوي".
وأضاف شوبير: "الأمور زادت عن حدها بشأن صفقات الأهلي، كل يوم أقرأ خبر عن إنهاء الأهلي صفقة جديدة، يعني مثلا الأهلي هيتعاقد مع 120 لاعبا في السنة!".
وتابع: "الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى أو مدافع أو خط وسط أو مهاجم، والأمور تسير بهدوء داخل النادي".
كانت صحيفة "Takvim" التركية، أكدت أمس، الأربعاء، أن جالاتا سراي وجه أعينه نحو هدف جديد في الدوري المصري، وهو أليو ديانج، لاعب الأهلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق الكشافة في جالاتا سراي قدم تقريرًا إيجابيًا للغاية للجهاز الفني للفريق، عن ديانج البالغ من العمر 23 عاما.
وأوضحت أنه من المنتظر أن يحدد فاتح تريم، مدرب جالاتا سراي، الموقف تجاهه، وفي حالة أن يبدي رغبته بضمه، سيبدأ جالاتا سراي في الدخول في مفاوضات مع مسئولي القلعة الحمراء.
يذكر أن ديانج انتقل إلى الأهلي، مقابل 1.1 مليون يورو قادما من مولودية الجزائر، وتصل القيمة التسويقية له لـ 4 ملايين يورو، وهو لديه عقد مع الأهلي حتى عام 2026.
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