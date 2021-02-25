لإصابته بفيروس كورونا.. أحمد عيد لـ حلمي طولان: ربنا يشفيك ويعافيك

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك رسالة إلى كابتن حلمي طولان بعد إصابته بفيروس كورونا. وغرد أحمد عيد عبر حسابه الشخصي تويتر: "سلامات كابتن حلمي طولان ربنا يشفيك و يعافيك و تقوم بالسلامة يارب". وكان أعلن نادي إنبي عن إصابة كابتن حلمي طولان بفيروس كورنا ليغيب عن التواجد مع الفريق الفترة المقبلة.



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