الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

نشر اللاعب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر محمد صلاح أثناء تسويقه لإحدى الماركات فى دبى فى فيديو على برج خليفة، وعلق قائلًا: "أهلًا بكم في مستقبل الرياضة".
وكشفت تقارير صحفية أن الفرعون المصري محمد صلاح يقترب من قيادة الفريق بعد إصابة جوردن هندرسون خلال مباراة إيفرتون الماضية بالدوري الإنجليزي.
وحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن صلاح لديه فرصة قوية لإثبات مدى جدارته بارتداء شارة القيادة في الفترة المقبلة، في ظل إصابة قادة الفريق.
وتعرض قائد ليفربول جوردان هندرسون لإصابة في العضلة الضامة خلال مواجهة إيفرتون يوم السبت الماضي، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وظهر اسم الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في قائمة أغلى لاعبي العالم.
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