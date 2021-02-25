غضب عارم فى الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل

قال الإعلامى أحمد شوبير إن هناك حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها داخلبعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى المباراة، التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شوبير، عبر برنامجه الإذاعى: "فى صدمة وحالة من الغضب فى الأهلى بعد الخسارة أمام سيمبا التنزانى، الموقف بقي صعب والأهلى لديه مباراتان قويتان أمام فيتا كلوب الكونغولى خلال الجولتين المقبلين من المسابقة".

وتابع: "هزيمة الأهلى أمام سيمبا وفوز فيتا كلوب على المريخ أشعل المجموعة وأصبح الموقف ليس بالسهل ويحتاج تركيزا كبيرا جدا من لاعبي الأهلى والجهاز الفنى من أجل التأهل إلى الدور المقبل".

على الجانب الآخر، أكد بيتسو موسيماني، أنه يركز حاليا على الإعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا لهذه المواجهة، بعد رحلة تنزانيا الشاقة وبعدها يبدأ التفكير والتركيز في مباراة فيتا كلوب القادمة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني: «درسنا طريقة لعب سيمبا جيدا، لذلك كان من الطبيعي أن نبدأ اللقاء بثلاثة لاعبين في خط الوسط بمهام دفاعية وهجومية، خاصة في ظروف الطقس السيئ، ودرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة».

وأضاف أن الأهلي صادفه سوء حظ كبير في مواجهة سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.