مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني يكشف لـ دوت الخليج حقيقة إقالة نصر الدين النابي

كشف زاكي الدين، المنسق الإعلامي لنادي المريخ السوداني، حقيقة إقالة التونسي نصر الدين النابي من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

كانت تقارير صحفية أكدت خلال الساعات الماضية، أن إدارة المريخ قررت إقالة نصر الدين النابي من تدريب الفريق، بعد الخسارة من الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في، في دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زاكي الدين، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج": "كل ما يتردد عن إقالة نصر الدين النابي غير صحيح، المدرب مستمر مع الفريق".

يذكر أن المريخ السوداني عين نصر الدين النابي مديرا فنيا للفريق، نهاية شهر يناير الماضي، خلفا للفرنسي ديديه جوميز الذي رحل لتدريب سيمبا التنزاني.

ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب مجموعة الأهلي برصيد 6 نقاط، ويحل فيتا كلوب الكونغولي ثانيا بـ 3 نقاط، والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ جدول الترتيب بدون نقاط.