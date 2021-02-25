بقيادة يحيى خالد.. فيزبريم المجري يواجه زغرب الكرواتي في أبطال أوروبا لكرة اليد

يحل فريق فيزبريم المجري الذي يلعب بصفوفه المحترف المصري يحيى خالد، ضيفًا على فريق زغرب الكرواتي الليلة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.
تنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة على صالة زغرب أرينا، وستتم إذاعتها على شاشة القناة المصرية أون تايم سبورت 3.
وانتهت أحداث مباراة الذهاب بين الفريقين على صالة فيزبريم، بتفوق الفريق المجري على نظيره الكرواتي بنتيجة 37/25.
ويدخل فريق فيزبريم المباراة وهو في وصافة المجموعة الثانية برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة، بينما يدخل الفريق الكرواتي اللقاء وهو في آخر المجموعة الثانية بدون أي نقاط حتى الآن.
جدير بالذكر أن يحيى خالد كان أحد اللاعبين الذين شاركوا برفقة المنتخب الوطني في بطولة العالم الأخيرة والتي استضافتها مصر، والتي حلت في المركز السابع بعد الهزيمة من الدنمارك في الدور ربع النهائي.
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